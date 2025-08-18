ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೃಷಾಂಗಿ ಮೆಶ್ರಮ್: 18ಕ್ಕೆ ಪದವಿ; 21ಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಾಲಿಸಿಟರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
UAEBritainUKLawSolicitor Generallegal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT