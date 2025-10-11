ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:22 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ:
ಪದೇ ಪದೇ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸುಂಕ ಸಮರ: ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ವಿಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಚೀನಾ ಆದೇಶ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಂಕ ಸಮರ: ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ವಿಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಚೀನಾ ಆದೇಶ
ಸುಂಕ ಸಮರ: ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ವಿಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಚೀನಾ ಆದೇಶ
ChinaAmericatariff hike

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT