ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homeop ed articles
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ‘ಕಲ್ಯಾಣ’

ಚಕ್ರಧರ್ ಬುದ್ಧ/ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್. ಕಶ್ಯಪ್
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೂ ಅಗತ್ಯ. ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
KarnatakaCorruptionAnalysisMGNAREGA

