ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:08 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:08 IST
ಇರಾಕ್‌, ಲಿಬಿಯಾ, ಗಾಜಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಇರಾನ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆಗೆ ದಾಳಿಕೋರರು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ.
