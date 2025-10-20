ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಶ್ರೀಗುರು
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
