25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

<h2>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ: ರೂ 375 ಕೋಟಿ</h2>.<p><strong>ಮಂಗಳೂರು, ಅ. 5-</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 58 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 375 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಒಟ್ಟು 375 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 5-</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (30ಎ) ವಿಧಿಗೆ ತರಲಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆದಿರುವ 1900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>