ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed prajavani archive
ADVERTISEMENT

75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಟಿಬೆಟ್‌ ಜನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ

ಶನಿವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್‌ 1950
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:55 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
50 Years Ago

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT