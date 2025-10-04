ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯು ಮೀನುಗಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: </strong></p><p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹20,050 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</p>.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಅಂತರ ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ.<p><strong>ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಸಹಾಯಧನ :</strong></p><ul><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ60 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ40 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಈಶಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ90 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೇ10 ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ60 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ100 ಸಹಾಯಧನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯ?</strong></p><ul><li><p><strong>ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p><strong>ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: </strong>ಶೆಡ್ಗಳು, ಮೀನಿನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಜಲಚರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಮೆ:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಶೇ10 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಯೋಜನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.</strong></p><p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</p><p>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ</p><p>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ</p><p>ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ</p><p>ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -221, ಕೃಷಿ ಭವನ</p><p>ನವದೆಹಲಿ - 110 001</p><p>ಇ–ಮೇಲ್ : secy-fisheries@gov.in</p>.ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ: ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್</p></li><li><p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</p></li><li><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ</p></li><li><p>ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ</p></li><li><p>ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ</p></li><li><p>ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು</p></li></ul><p><strong>ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>