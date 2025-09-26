ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಅಂತರ ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ

<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>2018ರ ನಂತರ ವಿವಾಹ ಆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯದ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ದಂಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.</p><p>ಪಾಲುದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಜಾತಿಯವರು ಆಗಿರಬೇಕು</p><p>ದಂಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು</p><p>ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</strong></p><p>ಹಂತ 1 : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ <a href="https://twd.karnataka.gov.in/">https://twd.karnataka.gov.in/</a> ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p><p>ಹಂತ 2 : ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ "ವಿವಾಹದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳು" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಜಾತಿಯೊಳಗಿನ ವಿವಾಹದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. </p><p>ಹಂತ 3: ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಪುಟದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು <a href="https://twd.karnataka.gov.in/Twincentive/ICM/ICMHome.aspx">https://twd.karnataka.gov.in/Twincentive/ICM/ICMHome.aspx</a> ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ</p><p>ಹಂತ 4: ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ </p><p>ಹಂತ 5: ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><p>ನಂತರ ನೀವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ </p><p>ಹಂತ 6: ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನಮೂನೆಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</p><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು</p><p>ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ</p><p>ದಂಪತಿ ಭಾವಚಿತ್ರ</p><p>ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ</p><p>ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ</p><p>ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ </p><p>ನಿವಾಸಿ ಪುರಾವೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>