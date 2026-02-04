ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’: ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

<p>ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪಂಚ ಯೋಜನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯೇ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’. </p><p><strong>ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದರೇನು? </strong></p><p>ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವ–ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?</strong></p><ul><li><p>ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಶೇ 0.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಗರಿಷ್ಟ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶೂರಿಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕೃಷಿ, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul><p> <strong>ಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ...</strong></p><ul><li><p>ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಸಹಾಯ ಧನ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p></li><li><p>ವೈದ್ಯರು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li></ul> .ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ: ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯಧನ.ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? .<p><strong>ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ?</strong></p><p>ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ, ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><p>ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿಮೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ.</p><p> <strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ನೇರವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>