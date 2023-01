'ರೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಶಾರುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಪಠಾಣ್‌' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ (ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ) ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ (ಕೆಕೆಆರ್‌) ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿರುವ ಶಾರುಕ್‌ ಅವರನ್ನು 'ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಾರುಕ್‌, ರೋಹಿತ್‌ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಾರುಕ್‌ಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟವಿದೆ.

Rohit is all grace and brilliant. Have shared some really sweet personal moments with him. https://t.co/DJVobZWP1t

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 24, 2023