ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿರುವುದು ಭಾರತದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏಳು ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ದೀಪ್ತಿ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ನನ್ ಡು ಫ್ರೀಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

It wasn't just the no ball which cost India the game today but sometimes an inch costs moments that takes decades to achieve and are possibly once in a lifetime achievement for many players. Disappointing end to India's campaign #IndvSA #cwc22 pic.twitter.com/2DzerovJD1

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 27, 2022