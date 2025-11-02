ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ICC Women's WC: ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ-ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಣಸು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:06 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.

ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.

ADVERTISEMENT
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ ಮಳೆ. ಎರಡು ತಾಸು ವಿಳಂಬ

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ ಮಳೆ. ಎರಡು ತಾಸು ವಿಳಂಬ

ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಣಾಹಣಿ

ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಣಾಹಣಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್

ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್.

ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್.

ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ

ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ

ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ-ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ

ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ-ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ

Indian Women Cricket TeamICCHarmanpreet KaurSmriti MandhanaWomens CricketWorld CupIndia women's teamNavi Mumbaijemimah rodrigues

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT