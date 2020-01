ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್: ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗೆ 1ವರ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂದು ಜನವರಿ 07, 2019. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವದ್ದಾಯಿತು. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಐಸಿಸಿ, ‘ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತ ತಂಡವೆನಿಸಿತು. ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

#OnThisDay last year, India made history!

Virat Kohli's team became the first one from India to record a Test series victory in Australia 🙌

🇮🇳 won the series 2-1. pic.twitter.com/gNpaboYcOL

— ICC (@ICC) January 7, 2020