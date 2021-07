IND vs SL T20: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 165 ರನ್‌ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತ

ಕೊಲೊಂಬೊ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟ್ವಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 164 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕೊಲೊಂಬೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ರನ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಧುಷ್ಯಂತ್ ಚಾಮೀರಾಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ, ನಾಯಕ ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 27 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಾನಿದು ಹಾಸರಂಗಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ 50, ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ 46 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 10 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಧುಷ್ಯಂತ್ ಚಾಮೀರಾಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಧುಷ್ಯಂತ್ ಚಾಮೀರಾ 2, ವಾನಿದು ಹಾಸರಂಗಾ 2, ಚಾಮಿಕಾ ಕರುಣಾರತ್ನೆ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5⃣0⃣-run stand between @SDhawan25 & @surya_14kumar! 👍 👍

1⃣0⃣0⃣ up for #TeamIndia after 12 overs. 👏 👏 #SLvIND

