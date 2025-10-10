ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
IND vs WI: ಅಮೋಘ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:31 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:31 IST
Team IndiaTest cricketSachin TendulkarWest IndiesYashasvi JaiswalDon Bradman

