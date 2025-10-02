ಗುರುವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ವೈಭವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಆಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಯುವಪಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:59 IST
Last Updated : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ILT20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್‌ಸೋಲ್ಡ್
ILT20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್‌ಸೋಲ್ಡ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:U-19 | AUS ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ: ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
U-19 | AUS ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ: ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
BCCIUnder 19 CricketIndia vs AustraliaVaibhav Suryavanshi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT