IND vs WI: ಕೊಹ್ಲಿ– ಪಂತ್ ಅರ್ಧಶತಕ, ವಿಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 187 ರನ್ ಗುರಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (2), ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ (19) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ (52), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಔಟಾಗದೆ (52) ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (33) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು.

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 3, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ಡನ್ ಕಾಟ್ರೆಲ್‌ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು .

ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 8 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ವಿಂಡೀಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೈಲ್ ಮೆಯರ್ಸ್ (9) ಅವರನ್ನು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Innings Break!

Half-centuries from @imVkohli (52) and @RishabhPant17 (52*) and an 18 ball 33 from Venkatesh Iyer propels #TeamIndia to a total of 186/5 on the board.

Scorecard - https://t.co/vJtANowUFr #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/G6aPAw3sur

— BCCI (@BCCI) February 18, 2022