IPL 2021: ರಾಯುಡು, ಮೋಯಿನ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದರು.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 218 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು (ಔಟಾಗದೆ 72; 27ಎಸೆತ, 3ಬೌಂಡರಿ, 7ಸಿಕ್ಸರ್) ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು.

ಚೆನ್ನೈ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಶತಕದ ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ಬಲ ತುಂಬಿದವು. ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ (50; 28ಎ) ಮತ್ತು ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ (58; 36ಎ) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 108 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡವು 112 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳು ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನವಾದವು. 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ನಂತರದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಡಗರಪಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಂಬಟಿ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ (ಔಟಾಗದೆ 22; 22ಎ) ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

