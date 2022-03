IPL 2022: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ: ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್

ವಿರಾಟ್‌ರಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

🗣️ "I'm expecting a very big season from Virat - I'm thinking 600+ runs from him"@abdevilliers17 backs his ex-team and shares his views on the new @RCBTweets side this Tata #IPL2022 💪🏻#RCB #VUSportScouts #Kohli #ViratKohli pic.twitter.com/wfLde27onz

— VUSport Official (@VUSportOfficial) March 30, 2022