IPL 2022: ಜಹೀರ್, ಭುವಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮೇಶ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಕಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 18.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 137 ರನ್ನಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌‍ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ (52), ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ (52) ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (51) ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

.@y_umesh played just 2 games in last 2 seasons in the IPL. And even with the Indian team he only gets a game when someone's injured or rested. But such is his attitude that you never see him complain. Warms my heart to see him do well. One of the good guys. #KKRvPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/MFDwiNgJWr

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 1, 2022