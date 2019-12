ಐಪಿಎಲ್‌ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟಗಾಡಿದ್ದ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಗಪ್ಟಿಲ್‌, ಟಿಮ್‌ ಸೌಥಿ, ಜೇಸನ್‌ ಹೋಲ್ಡರ್‌, ಸ್ಟುವರ್ಟ್‌ ಬಿನ್ನಿ, ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ ಅವರಂತಹವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯೂಸುಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಕೂಡ ಬಿಕರಿಯಾಗದವರ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಯೂಸುಫ್‌ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಾರವು. ಈವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವೆ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನರ್‌. ಲವ್‌ ಯೂ ಲಾಲಾ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Small hiccups doesn’t define your career,you have been outstanding thru out. A real match winner. Love you always Lala @iamyusufpathan pic.twitter.com/h3tw3AjoGS

