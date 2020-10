ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಧರಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್‌‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ: ಸಂಜಯ್‌ ಮಂಜ್ರೇಕರ್‌ ಟೀಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್‌ ಸಂಜಯ್‌ ಮಂಜ್ರೇಕರ್‌ ವಿಮರ್ಶೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 7.1ರ ಸರಾಸರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 29ರ ಸರಾಸರಿ, ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡಿಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 18ರ ಸರಾಸರಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ದ 10.7ರ ಸರಾಸರಿ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡಿಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 25.4ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ,' ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್‌ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮೂರು ಟಿ20, ಮೂರು ಏಕದಿನ, ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಪ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

KL Rahul in his last 5 Test series

- v SA - Avg 7.1

- v Eng - Avg 29

- v WI at home - Avg 18

- v Aus - Avg 10.7

- v WI - Avg 25.4

I say very lucky to get a recall based on IPL & white ball performance. But now let’s just hope he makes the most of this chance. Good luck to him! https://t.co/YBVbeut5jH

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 27, 2020