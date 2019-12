19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್: 16ರ ವೇಗಿ ನಸೀಂ ಶಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ಹಫೀಜ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ 16 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ನಸೀಂ ಶಾ ಅವರನ್ನು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಮೊಹಮದ್‌ ಹಫೀಜ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಫೀಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಫೀಜ್‌ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

‘19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಸೀಂ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ಕಿರಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ನೀಡುವ ವಿನಮ್ರ ಸಲಹೆ. ಆತ (ಶಾ) ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಗಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Humble suggestion 2 Junior selection committee not 2 send Naseem shah to play under 19 world cup.He already played international cricket & should work hard Technically & Physically to get better at that level.Would be fruitful to use this opportunity to send any other fast bowler

