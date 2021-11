ನವದೆಹಲಿ: ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 43ನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಯಾನ್‌ ಮಾರ್ಗನ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಧೋನಿ, ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 42 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 26 ರನ್‌ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗನ್‌ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಮಾರ್ಗನ್‌ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್‌, ಭಾರತಕ್ಕೆ‌ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಎಯಾನ್‌ ಮಾರ್ಗನ್.‌ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

M S DHONI is to India what EOIN MORGAN is to England

Well led @Eoin16 . Brilliant yesterday . The team to beat this World T20 is @ECB_cricket #WorldT20 #CricketTwitter

— DK (@DineshKarthik) November 2, 2021