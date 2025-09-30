ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ನೇಪಾಳ

<p><strong>ಶಾರ್ಜಾ:</strong> ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 90 ರನ್ಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲುಣಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನೇಪಾಳ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರದ ಗೆಲುವು ಮೊದಲಿನದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಜೊರಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 17.1 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆದಿಲ್ ಆಲಂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 24 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲದೇ ಆಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಝೀಶನ್ ಮೊಟಾರ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ 43 ರನ್ಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಅಖಿಲ್ ಹುಸೇನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ (68, 47ಎ) ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ (63, 39ಎ, 6x5) 11 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>