ಹೀಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಓವರ್!: ರೋಹಿತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎದುರು ಮಂಕಾದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಆಟ

ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್: ರೋಚಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸೂಪರ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಗವು ಸರಣಿಯನ್ನು 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ (40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್‌) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ (38) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ 179 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಎದುರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಾಯಕ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಅವರ ಆಟ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ರಾಸ್‌ ಟೇಲರ್ (17) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೊಹಮದ್ ಶಮಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿದ ಟೇಲರ್‌ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್‌ ಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ, ಕಿವೀಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದ ಸನಿಹವಿದ್ದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಕದಿಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್‌ ನಂತರ ಒಂದು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟೈ ಆದ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಪರ್‌ ಓವರ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಯಿತು.

