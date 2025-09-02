ಐಎಲ್‌ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 (ಐಎಲ್ ಟಿ20) ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಐಎಲ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐಎಲ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>