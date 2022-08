ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಡಿ ಕರ್ಜನ್ ನಿಧನ: ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಚಿನ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್ 

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೂಡಿ ಕರ್ಜನ್ (73) ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರೂಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗಾಲ್ಫ್‌ ಆಡಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರವೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ರೂಡಿ ಅವರ ಮಗ ಕರ್ಜನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಡಿ ಕರ್ಜನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1992ರಲ್ಲಿ ರೂಡಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವು. ಅವರು (ರೂಡಿ) ಸದಾ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು’ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



I first met Rudi in 1992 & we became good friends over the years. He was a warm-hearted person who always greeted players with a big smile. He commanded respect from one & all.

My heartfelt condolences to his loved ones. He’ll be dearly missed. 🙏🏻

