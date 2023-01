ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ

ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ, ಕಪಿಲ್‌ ದೇವ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ 1983ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಧೋನಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದಂತೆ, ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಕೈಫ್‌, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಉನ್ಮುಕ್ತ್‌ ಚಾಂದ್‌, ಯಶ್‌ ಧುಳ್‌ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ ನಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೈನಲ್‌ ಫಲಿತಾಂಶ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊಷೆಫ್‌ಸ್ಟ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 17.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಈ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 69 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರು

** ನಾಯಕ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ವರ್ಷ 01 ಕಪಿಲ್‌ ದೇವ್‌ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 1983 02 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಕೈಫ್‌ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2000 03 ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ 2002 04 ಎಂ.ಎಸ್‌. ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2007 05 ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2008 06 ಎಂ.ಎಸ್‌. ಧೋನಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2011 07 ಉನ್ಮುಕ್ತ್‌ ಚಾಂದ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2012 08 ಎಂ.ಎಸ್‌. ಧೋನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ 2013 09 ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2018 10 ಯಶ್‌ ಧುಳ್‌ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2022 11 ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2023