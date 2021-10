T20 WC: ಮಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಲ್ಲರ್'; ಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ

ಶಾರ್ಜಾ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್-12 ಹಂತದ ಒಂದನೇ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಲಂಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೋಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ; ಶಮಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾತುಮ್ ನಿಸಂಕಾ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕದ (72) ಹೊರತಾಗಿಯೂ 142 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (23*) ಬಿರುಸಿನ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ನಾಯಕ ತೆಂಬ ಬಾವುಮಾ (46) ಉಪಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುರಿಯದ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 34 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಕಗಿಸೊ ರಬಡಾ (13*) ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ನೆರವಾದರು.

