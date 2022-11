ಅಡಿಲೇಡ್: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 13 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೂಪರ್ 12ರ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುನ್ನವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕ ಬಂಧನ

ಅತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

Netherlands defeat South Africa in their final Group 2 match of #T20WorldCup #SAvNED |📝: https://t.co/4UJVijHlTA pic.twitter.com/zhmHSOpqVe

ನೆದರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 13 ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು...

ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಮಿಪೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಒಡ್ಡಿದ 159 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 145 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 12.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪತನ ಕಂಡು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಬ್ರಂಡನ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ ಡೆ ಲೀಡ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಂಚಲಿಲ್ಲ. ರಿಲೀ ರೂಸೊ ಗರಿಷ್ಠ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಕಾಲಿನ್ ಅಕರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಬಿರುಸಿನ (ಅಜೇಯ 41 ರನ್, 26 ಎಸೆತ) ಬಲದಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಏನ್ರಿಚ್ ನಾಕಿಯಾ 10 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ...

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ.

ಅತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

India go through!

The Netherlands' thrilling victory over South Africa means India have officially qualified for the semi-finals 💥 pic.twitter.com/RH7380jgAn

— ICC (@ICC) November 6, 2022