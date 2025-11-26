ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವು: ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬವುಮಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:32 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA | ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು: ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
IND vs SA | ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು: ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ: WTC ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಭಾರತ
ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ: WTC ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಭಾರತ
Test cricketRecordscriketTemba BavumaIndia v/s South Africa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT