<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಎನ್. ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (54ನೇ ನಿ., 56ನೇ ನಿ. ಹಾಗೂ 90+2ನೇ ನಿ.) ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಡ್ರೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ರಾಕೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಕ್ರಮ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳು 1–1ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡದ ಶ್ಲೋಕ್ ತಿವಾರಿ (57ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಪರಿಕ್ರಮ ತಂಡದ ಮಂಗ್ಲೆನ್ ಥಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ (50ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.</p>