<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ (75ನೇ ನಿ.) ಅವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ರಿಯಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 2–1ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಎದುರು ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ತಂಡದ ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಅವರು 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಟಿ ತಂಡದ ಸಚಿನ್ (66ನೇ ನಿ.) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 3–0ಯಿಂದ ಎಎಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಂಡದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ (20ನೇ ನಿ.), ವಿ.ವಿಘ್ನೇಶ್ (26ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಎನ್. ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (43ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತ್ಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ (21ನೇ ನಿ.) ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>