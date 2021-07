Tokyo Olympics | ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಮೇರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಫರಿ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು ರಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಿಸಲು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೇರಿ, 'ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ... ರಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ವಿವರಿಸಬಹುದೇ? ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು ರಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದೇ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Surprising..can anyone explain what will be a ring dress. I was ask to change my ring dress just a minute before my pre qtr bout can anyone explain. @PMOIndia @ianuragthakur @KirenRijiju @iocmedia @Olympics pic.twitter.com/b3nwPXSdl1

— M C Mary Kom OLY (@MangteC) July 30, 2021