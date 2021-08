Tokyo Olympics: ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ರವಿ ದಹಿಯಾ

ಚಿಬಾ (ಜಪಾನ್‌): ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ರವಿಕುಮಾರ್ ದಹಿಯಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌, ರಷ್ಯಾದ ಜವೂರ್ ಉಗುವೆ ಎದುರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

Ravi Kumar Dahiya, you are Indian hero! You have made India proud by winning Olympic Silver medal !!

Hearty Congratulations on the great performance at the #Tokyo2020 Olympics #Cheer4India 🇮🇳 pic.twitter.com/OuthaKWzRI

