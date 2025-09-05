ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸಿನ್ನರ್, ಆಲಿಯಾಸೀಮ್

ಶ್ವಾಂಟೆಕ್‌ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿದ ಅನಿಸಿಮೋವಾ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:25 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:25 IST
ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ಹೊಡೆಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೋವಾ

