ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಭೀತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru: Poultry industry is facing losses due to the fear of novel Coronavirus. D. K. Kantharaju, President, Karnataka Cooperative Poultry Federation says, "Karnataka is facing losses of Rs 60 to 65 crores. Consumption percentage has also decreased by 30-35%".