ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಾಸಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಟೆಕಿ 

ಚೆನ್ನೈ: ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಟೆಕಿ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ , ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ರಭಸವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಿರುವಾಗ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿರುವ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಎಂಬವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಾಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಷಣ್ಮುಖ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜತೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಷಣ್ಮುಖ, ಇದೇ ಯೋಚನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.

@NASA @LRO_NASA @isro

This might be Vikram lander's crash site (Lat:-70.8552 Lon:21.71233 ) & the ejecta that was thrown out of it might have landed over here https://t.co/8uKZv7oXQa (The one on the left side was taken on July 16th & one on the right side was from Sept 17) pic.twitter.com/WNKOUy2mg1

— Shan (@Ramanean) November 17, 2019