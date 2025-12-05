<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್' ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಇಂಟೆರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಲ 'ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್' ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಂಟೆರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು.</p><p>'ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್' ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಐ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ವ, ಬುಕ್ಮೈಶೋ, ಲಿಂಕಡ್ಇನ್, ಸ್ಪೆಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೀಗ 'ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್' ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>