ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹುವಾವೆ GT6 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

<p>ಹುವಾವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಸರಣಿಯಯಾಗಿರುವ ಹುವಾವೆ GT6 ಮತ್ತು ಹುವಾವೇ GT6 Proಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗಿದೆ?</strong></p><p>ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>ಹುವಾವೆ GT6 ಸರಣಿಯು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ನಿಖರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿತ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಇದನ್ನು ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು 21 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಹುವಾವೆ GT6 Pro ಇದು 3,000 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೊಳೆಯುವ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ GT6 Pro ಹುವಾವೇಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ GPS ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. </p><p>ಹುವಾವೆ GT6 ಮತ್ತು ಹುವಾವೇ GT6 ಪ್ರೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು RTC ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p><p>ಹುವಾವೆ ವಾಚ್ GT6 (46mm) ಹಸಿರು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹21,999 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>ಹುವಾವೆ ವಾಚ್ GT6 (41mm) ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹21,999. ಇದರ ಚಿನ್ನದ ಬಣದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 41mm ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹24,999 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಹುವಾವೆ GT6 Pro ಇದರ 46mm ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ₹28,999 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹39,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>