ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

ಸಹಭಾಗಿಗಳೇ ಹೊರತು ಸಹಾಯಕರಲ್ಲ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮತೋಲನದ ನಡೆ

ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:31 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaRussiaChinaSpaceISROAmericaInternational Space StationSatteliteSpace and Information Technology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT