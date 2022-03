ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ 2022: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

'ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ವರೆಗೆ, ಇಂದಿನ ಡೂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಅನ್ನು ಡೂಡಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥೋಕಾ ಮೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

New Google Doodle has been released: "International Women's Day 2022" :)#google #doodle #designhttps://t.co/aKtbxcLbSy pic.twitter.com/PxvXdlEqOm

— Google Doodles EN (@Doodle123_EN) March 7, 2022