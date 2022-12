ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌, ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ಬ್ಲೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಿಂಗಳ ಚಂದಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನೂತನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ.

ಟ್ವೀಟ್ ವೀವ್ಸ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮಸ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Tweets will show view count in a few weeks, just like videos do. Twitter is much more alive than people think.

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022