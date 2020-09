ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಚೀನಾ ವಿಡಿಯೊ ಶೇರಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ 'ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌' ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್‌ 12ರಂದು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆವರೆಗೂ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಲ್‌ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಒಂದು ಪುಟದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್‌ 12ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತಡೆ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

A federal judge blocks US President Donald Trump's order barring TikTok from mobile app stores: US media

