ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 13 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಐಫೋನ್ 13 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ 14 ಆರಂಭಿಕ ದರ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ₹79,900 ಇದ್ದರೆ, ಐಫೋನ್ 13, 128ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹69,900 ದರವಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 13, ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಐಫೋನ್ 13 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 13 ಬದಲಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 14 ದೊರೆತಿದೆ.

One of my follower ordered iPhone 13 from Flipkart but he recieved iPhone 14 instead of 13 😂 pic.twitter.com/FDxi0H0szJ

— Ashwin Hegde (@DigitalSphereT) October 4, 2022