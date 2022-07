ನವದೆಹಲಿ: ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಸಹಜ. ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು, ಎತ್ತು, ಮೇಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಎತ್ತರ, ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಮೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ, ಆತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರೂ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೂಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW

— Ramasubramanian V. Harikumar 💎 (@Ram_Vegan) July 15, 2022