ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಾನು ಈವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಕುರಿತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂಜಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇದುವೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.Cheteshwar Pujara: ಕಲಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರದಾರ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ವಿದಾಯ.Cheteshwar Pujara Retirement: ಪೂಜಾರ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ತಾರೆಯರು.