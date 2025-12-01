Video | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಮುಂಬೈ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅಂಬಾನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್’ ಎನ್ನುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀತಾ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p>ನೀತಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ತನ್ನ 62 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಜಾಮ್ನಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>